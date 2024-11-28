Куратор Народного фронта «Мошеловка» Храпунова: подарок подписки Telegram Premium может обернуться взломом аккаунта

Новая схема мошенничества в мессенджере Telegram набирает популярность. Она связана с тем, что аферисты «дарят» премиум-подписку, в которой скрывается фишинговая ссылка. Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, злоумышленники сначала взламывают чей-то аккаунт, а потом рассылают «подарки» всем контактам пользователя. При переходе по этой ссылке нужно якобы активировать подписку, введя персональные данные.

После этих действий мошенники получают доступ к другим профилям и теперь уже взламывают их. При получении подозрительных сообщений, необходимо лично связаться с человеком, чтобы не попасть на удочку преступников, резюмировала Храпунова.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте