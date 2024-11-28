Куратор Народного фронта «Мошеловка» Храпунова: подарок подписки Telegram Premium может обернуться взломом аккаунта

Новая схема мошенничества в мессенджере Telegram набирает популярность. Она связана с тем, что аферисты «дарят» премиум-подписку, в которой скрывается фишинговая ссылка. Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в интервью радио Sputnik.
По ее словам, злоумышленники сначала взламывают чей-то аккаунт, а потом рассылают «подарки» всем контактам пользователя. При переходе по этой ссылке нужно якобы активировать подписку, введя персональные данные.
После этих действий мошенники получают доступ к другим профилям и теперь уже взламывают их. При получении подозрительных сообщений, необходимо лично связаться с человеком, чтобы не попасть на удочку преступников, резюмировала Храпунова.
Подозреваемого в жестоком убийстве девушки в свинарнике под Красноярском отправили в СИЗО
Подмосковные строители восстановили дом на улице Покрышкина в Мариуполе
Новое пожарное депо открыли в селе Марфино в Мытищах
Дорогу от Дубровиц до лагеря «Мечта» в Подольске расширят до двух полос
Юнармейцы из Подольска победили на областном турнире по скалолазанию
Сторонники Харрис собрались покричать на озеро из-за победы Трампа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте