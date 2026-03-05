Куратор «Мошеловки» Храпунова отметила, что период «охлаждения» при снятии наличных поможет в защите от мошенников

Куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова в интервью радио Sputnik рассказала о необходимости введения периода «охлаждения» при снятии наличных в кассах банков.

По ее словам, механизм заработает, если сотрудник выявит признаки того, что человек находится под воздействием мошенников. Храпунова подчеркнула, что период «охлаждения» не будет распространяться на все снятия наличных. Эксперт уверена, что банкам следует налаживать коммуникацию с клиентами в случае приостановления платежа.

«Если приостановлен платеж или снятие денег, банк обязательно должен связаться с человеком и объяснить, что происходит».

Также Храпунова рекомендует назначать доверенное лицо для определенных операций. Это позволит подтвердить осознанность действий клиента и снизить риск мошенничества.

«Прийти в банк, назначить то самое доверенное лицо, оно не будет знать обо всех ваших операциях, не будет видеть расчеты, только по каким-то действительно критичным платежам, или по сумме, или по назначению», — посоветовала эксперт.