«Купибилет»: почти 40% россиян хотят отпраздновать Новый год в путешествиях по России

Сервис «Купибилет» провел исследование и выяснил, где россияне хотят отмечать Новый год. Результаты опроса опубликовала « Газета.ru ».

Так, 39% респондентов заявили, что мечтают встретить 2025 год в путешествиях по России. В список популярных направлений попали Москва, Петербург, Казань, Владивосток, Ярославль и другие города.

А вот 18% участников желают организовать праздник в Новой Зеландии, Австралии, Канаде, на Аляске и Гавайях. Европейские государства выбрали 15%, страны СНГ — 11%.