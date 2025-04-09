«Купибилет»: большинство россиян отказываются от путешествий из-за финансовых трудностей

Почти две трети жителей России в той или иной степени отказываются от поездок из-за денежных затруднений. Об этом «ФедералПресс» сообщили представители сервиса «Купибилет».

Помимо финансовых проблем, причинами для отказа от путешествий стали: усталость от долгих поездок (7%); нежелание ехать одному (6%); проблемы со здоровьем (5%); аэрофобия (5%); отсутствие интереса к туризму (2%); неприятие новых мест (1%).

При этом многие россияне готовы путешествовать. Женщины в большинстве своем считают достаточной для поездки сумму в 100–150 тысяч рублей, а мужчинам хватило бы и до 50 тысяч. Остальные участники опроса заявили, что для комфортного отдыха нужно больше 150 тысяч рублей.

Жители России уже начинают планировать свой отпуск. Кто-то собирается отдыхать за границей, кто-то поедет в Санкт-Петербург, другие остановятся на природе родного края или отправятся на дачу.