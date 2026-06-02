«Купибилет»: 60% россиян хотя бы раз приукрашивали детали своего отпуска ради статуса

Сервис «Купибилет» выяснил, что многие путешественники преувеличивают детали своего отпуска, чтобы выглядеть успешнее и статуснее в глазах окружающих. Так, 60% россиян хотя бы раз приукрашивали детали своего отпуска ради статуса, сообщили в пресс-службе сервиса Life.ru .

При этом 40% опрошенных заявили, что никогда не пытались сделать свой отпуск более престижным в глазах окружающих.

Чаще всего россияне преувеличивают качество отдыха (30% респондентов), на втором месте — развлечения во время отпуска (24%). Еще 24% признались, что приукрашивали впечатления от путешествия, даже если отпуск оказался не таким идеальным, как хотелось бы.

Некоторые россияне также склонны преувеличивать способ путешествия, например, рассказывать о более высоком уровне отеля или классе перелета (20%). Реже всего путешественники завышают бюджет поездки (11%).

