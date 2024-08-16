«Купибилет»: 17% россиян хватило бы зарплаты в 50 тысяч рублей для трат на путешествия

Сервис «Купибилет» провел опрос и выяснил, какая зарплата необходима россиянам, чтобы была возможность накопить на отпуск. Результаты исследования опубликовало « АБН24 ».

Так, 17% заявили, что могут ограничиться доходом в 50 тысяч рублей. А вот 47% респондентов назвали сумму в 100-300 тысяч рублей.

Кроме того, 11% участникам для трат на путешествия необходимы от 300 до 500 тысяч рублей ежемесячно. Лишь 7% опрошенных указали на сумму в 800 тысяч рублей.