«Купер»: россиянам тяжелее всего отказаться от сладкого и жареного при ЗОЖ

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» провел опрос среди россиян и выяснил, от каких вредных продуктов им сложнее всего отказаться. Результаты исследования опубликовала Lenta.ru .

Согласно данным аналитиков, так или иначе придерживаются принципов здорового образа жизни 96% россиян. Например, 69% регулярно занимаются спортом, 55% бросают курить, 52% избавляются от привычки пить спиртное.

Респонденты также назвали вредные продукты, которые им труднее всего исключить из рациона. В список попали сладкое (64%), жареное (49%), мучное (43%) и фастфуд (24%). Женщинам тяжелее убрать из меню сладкую пищу (67%), мужчинам — жареную (60%).