«Купер»: почти 60% россиян планируют внедрить в свою жизнь новые привычки весной

Аналитики сервиса доставки «Купер» и медиахолдинга Rambler&Co провели опрос среди 218 тысяч интернет-пользователей. Россияне рассказали о своих планах на весну-2025, сообщили «Известия».
С наступлением тепла 59% опрошенных планируют ввести в свою жизнь новые привычки. Из них 22% собираются уделять внимание правильному питанию, 18% намерены наладить режим сна, 15% хотели бы заняться спортом, а 14% нацелены на саморазвитие.
Более 60% респондентов отметили, что их мотивация к переменам исходит главным образом от хорошего настроения. Лишь 2% признались, что черпают вдохновение из контента блогеров в соцсетях. Еще 16% указали на другие источники мотивации.
Рыбак провалился под лед на Москве-реке. Его заметила провожавшая детей в школу женщина
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте