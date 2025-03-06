«Купер»: почти 60% россиян планируют внедрить в свою жизнь новые привычки весной

Аналитики сервиса доставки «Купер» и медиахолдинга Rambler&Co провели опрос среди 218 тысяч интернет-пользователей. Россияне рассказали о своих планах на весну-2025, сообщили « Известия ».

С наступлением тепла 59% опрошенных планируют ввести в свою жизнь новые привычки. Из них 22% собираются уделять внимание правильному питанию, 18% намерены наладить режим сна, 15% хотели бы заняться спортом, а 14% нацелены на саморазвитие.

Более 60% респондентов отметили, что их мотивация к переменам исходит главным образом от хорошего настроения. Лишь 2% признались, что черпают вдохновение из контента блогеров в соцсетях. Еще 16% указали на другие источники мотивации.