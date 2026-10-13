«Купер»: молоко и сливки стали лидерами офисных заказов в доставке

Молоко и сливки возглавили список покупок для сотрудников, опередив привычные кофе и печенье. На них пришлось 16% от общего числа заказанных позиций, передает радио Sputnik со ссылкой на данные сервиса «Купер».

Почти 13% корпоративных покупок заняли овощи. Следом идут десерты: мороженое составило 9%, а печенье, вафли и другие сладости — 6%.

Продукты для сытного перекуса (колбаса, полуфабрикаты, масло и сыры) в совокупности набрали 10% заказов. Около 6% пришлось на хлеб, сметану, йогурты и другие кисломолочные изделия. Среди напитков компании чаще всего выбирали воду (5%), соки и газировка заняли 3%. Помимо еды, бизнес закупал товары для офисной кухни и уборки.