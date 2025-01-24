«Купер» и Rambler&Co: 20% россиян назвали студенческие годы периодом взросления

Не менее 20% жителей России считают, что студенческие годы сыграли важную роль в их взрослении и формировании личности. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом доставки «Купер» и аналитиками медиахолдинга Rambler&Co, написал RT .

Около половины участников (43%) отметили, что во время учебы они научились справляться со сложными ситуациями, стали более ответственными и начали задумываться о новых возможностях и перспективах.

Треть россиян (31%) вспоминает студенческое время как период свободы и беззаботности, тогда как только 6% ассоциируют учебу с постоянной занятостью и нехваткой свободного времени.

Самыми яркими моментами студенческой жизни участники опроса назвали: вечеринки и встречи с друзьями (25%), романтические отношения (18%) и проживание в общежитии (15%). Другие вспоминали первую работу, получение стипендии или веселые каникулы.