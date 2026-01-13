«Купер» и «ОнИн»: ежегодно старый Новый год отмечают 35% россиян

Согласно совместному опросу, проведенному сервисом доставки «Купер» и исследовательской компанией «ОнИн», старый Новый год постоянно празднуют 35% жителей России. Об этом сообщил RT .

Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет и старшего поколения (65+ лет) этот праздник особенно популярен: 41% и 43% соответственно отмечают его регулярно.

Среди миллениалов (25–34 года) 34% респондентов проводят старый Новый год ежегодно, 38% — время от времени, а около четверти (28%) не отмечают вовсе.

Всего в опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек