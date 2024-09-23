«Купер» и «ОнИн»: большинство студентов в РФ тратят на обед не больше 500 рублей

Так, 91% респондентов признались, что ограничивают соответствующие покупки суммой в 500 рублей. Из них 41% обычно платят за дневной прием пищи от 250 до 500 рублей.

Чаще всего студенты приобретают салаты, вторые блюда, шаурму и готовую выпечку. Кроме того, популярностью пользуются супы и снэки.