Сервис «Купер» провел исследование и назвал самые популярные фрукты и ягоды у россиян. Результаты опубликовала « Газета.ru ».

В лидерах — черешня, арбузы и нектарины. Арбузы оказались в два раза популярнее дыни, а черешня опередила клубнику почти в полтора раза. Голубика заняла третье место среди ягод, отставая от клубники на 36%. Ежевика и смородина оказались менее востребованы.

Среди косточковых фруктов первенство сохранили нектарины, опередив абрикосы почти в два раза. Инжир, чей сезон приходится на конец лета и начало осени, пока менее популярен.