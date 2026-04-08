Купажисты, гидрогеологи и егеря вошли в число самых редких вакансий в Курганской области

В Курганской области выявлены наиболее редкие вакансии на рынке труда. Из более чем шести тысяч предложений, доступных в региональной базе, уникальные профессии составляют менее одного процента и появляются всего один-два раза в год. Об этом сайту URA.RU сообщили в Кадровом центре.

Среди дефицитных специалистов — гидрогеологи, которые занимаются изучением подземных вод и обеспечивают водоснабжение и экологическую безопасность региона. Также в списке оказался купажист — редкий специалист пищевой отрасли, который создает рецептуры напитков.

В числе самых редких профессий — представители лесной отрасли: лесоводы, отвечающие за восстановление и развитие лесов, и раскряжевщики, которые занимаются точным распилом древесины. Их зарплаты составляют около 45 и 60 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, в перечень вошли егеря — специалисты, управляющие экосистемой охотничьих угодий. Несмотря на значимость профессии, вакансии для егерей почти не открываются: с начала года требовались всего три человека.