Культурным символом Свердловской области стал пряник

На выставке-форуме «Россия» презентовали пряники из Свердловской области, ставшие своеобразным символом региона. Культурный облик Урала отразился в этом продукте благодаря разнообразию его форм, вкусов и популярности, рассказали организаторы выставки .

По словам руководителя проекта «Гостинец Урала» Екатерины Шумиловой, его продукцию широко применяют в туристической сфере.

«Мы представляли Свердловскую область на выставке „Россия“, изготовив специальную серию пряников. В туристической сфере наша продукция представлена достаточно широко, ведь мы работаем по индивидуальным заказам с музеями Свердловской области, предприятиями и компаниями региона», — рассказала она.

Всю продукцию проекта производят вручную, используя оригинальные рецептуры и технологии. В пряничном ассортименте восемь основных вкусов, а сами изделия постные.

Проект «Гостинец Урала» уже отмечали золотыми медалями и дипломами первой степени в различных конкурсах, фестивалях и выставках за качество и новый вид продукции.