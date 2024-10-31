Кулинарный блогер Ярцева поделилась рецептом тыквенного кекса со специями

Тыква состоит из большого количества клетчатки, витаминов и микроэлементов. За счет многообразия сортов из нее можно приготовить большое количество полезных и интересных блюд, рассказала кулинарный блогер и технолог общественного питания Елена Ярцева в интервью радио Sputnik .

Она отметила, что чаще всего из тыквы готовят каши, супы и гарниры. В сезон урожая Ярцева порекомендовала запечь тыкву в духовке, сделать пюре, а затем заморозить его в порционных контейнерах. Так полезный продукт можно использовать в течение всего года, не теряя его полезных свойств.

Одним из самых пикантных блюд является тыквенный кекс со специями. К заготовленному пюре добавляется имбирь, корица, кардамон, мускатный орех и немного черного перца. Такой десерт поднимет настроение и согреет душу в любую погоду, подчеркнула блогер.