Кулинарный блогер Ярцева: овощи при варке необходимо погружать в кипящую воду

Кулинарный блогер и технолог общественного питания Елена Ярцева посоветовала использовать кипящую воду при варке овощей. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, погружение таких продуктов в холодную воду лишит их всех витаминов и микроэлементов при нагреве.

«И вы получаете в результате практически одну клетчатку», — пояснила специалист.

Ярцева также рекомендовала солить жидкость уже после закипания. Сама приправа тормозит процесс нагревания.

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