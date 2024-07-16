Кулинарный блогер Ярцева назвала сухое варенье полезным способом консервации

Кулинарный блогер и технолог общественного питания Елена Ярцева рассказала о способе консервации, который помогает сохранить большую часть полезных свойств плодов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Эксперт посоветовала обратить внимание на приготовление сухого варенья. Его можно делать даже из свеклы.
«По сути, это цукаты. Фрукты, ягоды и даже овощи вывариваются в сахарном сиропе», — пояснила специалист.
По ее словам, кусочки плодов должны пройти термальную обработку в несколько этапов. Впоследствии их нужно высушить в духовке или дегидраторе.