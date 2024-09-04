Кулинар Аренс: сливы можно добавлять в харчо и борщ

Сливы подходят не только для компотов, выпечки и десертов. Их можно добавлять в первые и вторые блюда. Об этом рассказал кулинар и гастрономический обозреватель Антон Аренс в беседе с радиостанцией Sputnik.

Эксперт отметил, что использует данный ингредиент при приготовлении харчо и борща.

«Я люблю в борщ добавлять именно сладкую сливу, а в харчо — кислую, если нет алычи, можно взять незрелую», — пояснил специалист.

По его словам, плоды необходимо предварительно очистить от кожицы и косточки. Затем нужно поджарить фрукт с измельченным грецким орехом и луком.

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