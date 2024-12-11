«Кукушка»: большинство россиянок борются со стрессом с помощью сериалов и фастфуда

Аналитики СЕО-платформы онлайн-опросов «Кукушка» рассказали, какие способы выбирают россиянки для борьбы со стрессом. Результаты исследования опубликовал Life.

Согласно данным экспертов, 23% респонденток испытывают проблемы со сном. Еще 20% имеют повышенную тревожность, 19% часто испытывают раздражительность. Однако лишь 9% идут с такими вопросами к психологу.

А вот 41% участниц отметили, что справиться с плохим настроением им помогают кино, книги и сериалы. Выбирают фастфуд и сладости в качестве терапии 32%. Еще 17% отвлекаются и расслабляются с помощью пары бокалов вина. Кроме того, 13% обращаются к творчеству, 11% — к спорту.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте