Куда бежать, когда требуется ремонт мебели? Выход есть

Мягкая мебель сродни домашнему питомцу: она делит со своим владельцем радости и невзгоды, согревает в холодные вечера и становится свидетелем самых важных моментов в жизни семьи. Но, как и все живое, она требует внимания, ухода, со временем стареет и изнашивается. В такой ситуации, казалось бы, проще пойти за новой, но цены на нее в последние годы возросли до небес.

Фабрика по ремонту мебели Bkremont с 2008 года на рынке и за это время заслужила безупречную репутацию среди клиентов. Многие из них обращаются в Bkremont снова и советуют своим близким.

Поэтому все больше людей начинают прибегать к услугам ремонта мебели. Даже полная перетяжка старого дивана обойдется дешевле, чем покупка нового. Однако не все готовы доверить любимый предмет мебели первому встречному.

Почему именно Bkremont?

За 17 лет мастера компании научились в работе всему. Они могут как заменить одну пружину, так и полностью отреставрировать антикварный гарнитур. При этом у них есть собственное производство в Москве и современное оборудование.

Специалисты фабрики работают на выезде и готовы оценить состояние мебели и предложить варианты устранения неисправности прямо у вас дома. После ремонта все изделия проходят строгий контроль, чтобы не допустить брака.

При этом цены на услуги Bkremont остаются адекватными. Они не бьют по кошельку и приносят радость от дальнейшего использования кресла. Мастера Bkremont не просто работают, а сохраняют уют в доме.

Заказать услуги компании можно на сайте www.bkremont.ru.