Кубанские медики предупредили о рисках хронического отравления при купании в море, загрязненном мазутом

Несмотря на предупреждения и запреты купания в Анапе, отдыхающие продолжают игнорировать правила, подвергая себя риску. Контакт с загрязненной водой может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно у детей. Врачи предупреждают о возможных ожогах, дерматитах и аллергических реакциях. Об этом сообщают «Краснодарские известия» .

На пляжах Анапы и частично в Темрюкском районе купание действительно опасно. Спецтехника активно очищает побережье от мазута, но пока все пляжи закрыты. В Темрюкском районе ограничения касаются девяти пляжей и территории от поселка Веселовка до Крымского моста.

Длительный контакт с мазутом может привести к хроническому отравлению, негативно влияя на нервную систему, печень, почки и кровь. Чтобы защитить себя и своих близких от вредного воздействия, рекомендуется избегать посещения мест разлива мазута. Прогулки и купание в таких зонах категорически запрещены.

Врач-терапевт Надежда Княжская рассказала журналистам, что для защиты от вредного воздействия мазута важно соблюдать простые правила:

Избегайте любого контакта с загрязненной водой и берегом — не заходите в воду и не ходите босиком по загрязненному песку или гальке.

Следите за официальными сообщениями и предупреждениями местных властей — администрации Анапы, МЧС, Роспотребнадзора и Минприроды.

При попадании мазута в глаза, рот или при появлении симптомов (тошноты, кашля, сыпи), необходимо немедленно обратиться к врачу.