Кубанская блогерша случайно заработала на фетишистах уйму денег. Все началось с трусиков

Блогерша из Краснодарского края решила в шутку продать свои трусы в интернете, а в итоге заработала огромную сумму. Изначально сделку предложил некий фетишист. Девушка подумала, что это просто прикол, но затем на нее вышел агент любителей подобного и попросил продать что-то еще. Подробности истории узнал Life .

Девушку, продавшую белье, зовут Ангелина. Старые вещи в Сети она продавала довольно часто, все всегда проходило заурядно, без неожиданностей и дикостей. Пока однажды ей не написал неизвестный человек без фото в профиле.

Вопрос его был максимально шокирующим для блогерши — мужчина хотел приобрести ее ношеные трусы.

«Сначала я подумала, что это розыгрыш. Решила назвать сумму, на которую он точно не согласится, — 15 тысяч рублей. Но он ответил: „Окей!“», — поделилась Ангелина.

О новом опыте она вскоре рассказала своим подписчикам. Женская половина аудитории восприняла это с энтузиазмом и юмором. Многие в шутку просили ее научить продавать старые трусы. Но были и хейтеры. И в основном среди мужчин.

«Они писали, что это позор, что женщины готовы продавать всё, лишь бы не работать. Кто-то даже просил дать контакты моих родителей, чтобы „рассказать им, чем я занимаюсь“!» — пояснила блогерша.

Вскоре с ней связался некто, называющий себя «агентом фетишистов» и предложил продать что-то еще. В качестве варианта назвал старую обувь. Ангелина согласилась и выставила свои заношенные домашние тапочки за 3500 рублей.

Желающих купить такие вещи оказалась масса. Девушка начала получать огромное количество сообщений.

«Они хотят не просто вещи, а общения. Одни умоляют продать носки, другие шлют по 20 сообщений подряд, некоторые даже звонят по видео», — поразилась она.

Тут же блогерша подчеркнула, что не собиралась делать на этом бизнес, но ей продолжают писать.

«Девушки интересуются, мужчины возмущаются — а фетишисты просто покупают», — заключила она.