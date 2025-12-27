Kubanpress.ru: пауза в 24 часа поможет избежать импульсивных покупок

Импульсивным покупкам подвержены многие. Однако от вредной привычки можно избавиться, если научиться управлять ситуацией. Об этом сообщил сайт kubanpress.ru .

Прежде всего, полезно выработать простую стратегию паузы: если приобретение не является экстренно необходимым, стоит выделить сутки на размышления.

Также следует ввести лимит на приятные мелочи, позволяя себе маленькие незапланированные траты, но строго в установленных границах бюджета.

Еще одно действенное правило — ведение перечня желаемых покупок: записав вещь, часто можно заметить, что желание обзавестись ею угасает само собой.