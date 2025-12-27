Kubanpress.ru: пауза в 24 часа поможет избежать импульсивных покупок
Импульсивным покупкам подвержены многие. Однако от вредной привычки можно избавиться, если научиться управлять ситуацией. Об этом сообщил сайт kubanpress.ru.
Прежде всего, полезно выработать простую стратегию паузы: если приобретение не является экстренно необходимым, стоит выделить сутки на размышления.
Также следует ввести лимит на приятные мелочи, позволяя себе маленькие незапланированные траты, но строго в установленных границах бюджета.
Еще одно действенное правило — ведение перечня желаемых покупок: записав вещь, часто можно заметить, что желание обзавестись ею угасает само собой.