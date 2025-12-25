Ксения Шойгу вручила подарки детям из Суджанского района в Курске

В преддверии новогодних праздников председатель попечительского совета Фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу посетила Курск. Там она встретилась с детьми, эвакуированными из Суджанского района, и вручила им подарки.

«Орион» совместно с Народным фронтом доставил в Курск 1,5 тысячи новогодних презентов для детей из Суджи. По руководством главы района Алексея Спиридонова и руководителя регионального исполкома Народного фронта в Курской области Сергея Шумакова подарочные наборы со сладостями и развивающими игрушками доставят адресатам.

После новогоднего представления 200 учеников Суджанской школы № 1 получили подарки лично от Ксении Шойгу.

«Я очень рада, что мы привезли подарки. Я поздравляю вас с Новым годом. Здоровья, здоровья вашим родителям, хорошего настроения. Желаю, чтобы вы получили на этот Новый год то, что хотите!» — сказала она.

Для воспитанников Суджанской спортивной школы «Орион» привезли экипировку, резиновые жгуты и маты для тренировок.