Ксения Шойгу вручила подарки детям из Суджанского района в Курске
В преддверии новогодних праздников председатель попечительского совета Фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу посетила Курск. Там она встретилась с детьми, эвакуированными из Суджанского района, и вручила им подарки.
«Орион» совместно с Народным фронтом доставил в Курск 1,5 тысячи новогодних презентов для детей из Суджи. По руководством главы района Алексея Спиридонова и руководителя регионального исполкома Народного фронта в Курской области Сергея Шумакова подарочные наборы со сладостями и развивающими игрушками доставят адресатам.
После новогоднего представления 200 учеников Суджанской школы № 1 получили подарки лично от Ксении Шойгу.
«Я очень рада, что мы привезли подарки. Я поздравляю вас с Новым годом. Здоровья, здоровья вашим родителям, хорошего настроения. Желаю, чтобы вы получили на этот Новый год то, что хотите!» — сказала она.
Для воспитанников Суджанской спортивной школы «Орион» привезли экипировку, резиновые жгуты и маты для тренировок.
Мы сюда привезли детскую одежду, детскую форму, спортивную, обувь, ну и, конечно, спортивный инвентарь. Это не первый раз, когда мы помогаем спортивной школе Суджанского района.
Ксения Шойгу
председатель попечительского совета Фонда «Орион»
Сразу в нескольких регионах России прошли масштабные новогодние инициативы фонда. Шойгу передала привет Ивану Охлобыстину, который работает Дедом Морозом в ДНР. У него большая программа, артист посетит несколько школ и интернатов, а также доставит туда 1,5 тысячи подарков.
«Также в планах посещение двух ПВР. И не первый раз мы помогаем Центру адаптивной верховой езды и конного спорта», — добавила Шойгу.
В этом году «Орион» организовал для детей «Елку желаний». От членов попечительского совета фонда дети ЛДНР получили все, о чем мечтали. В числе подарков — телефон, ноутбук, компьютер, мягкие игрушки и электронное пианино.