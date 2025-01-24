Ксения Шойгу: пять тысяч человек примут участие в марафоне «Дорога жизни»

В воскресенье, 26 января, в Ленобласти состоится зимний марафон «Дорога жизни», приуроченный к 80-летию Великой Победы и 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Подробности сообщила организатор мероприятия Ксения Шойгу в беседе с газетой « Петербургский дневник ».

По ее словам, в 2025-м марафон пройдет в 56-й раз. Забег является символом памяти о тех, кто сражался за Ленинград в тяжелые военные годы, пояснила общественник.

«Традиционно для участников марафона представлены три дистанции на выбор: марафонская — 42,2 километра, а также один и пять километров», — отметила Шойгу.

В этом году, добавила организатор, ожидается участие свыше пяти тысяч человек, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Тогда на старт вышли около 4,5 тысячи спортсменов.