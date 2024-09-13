Крытый футбольный манеж открыли в Нижегородской области

Торжественная церемония открытия крытого футбольного манежа прошла на территории спорткомплекса «Борский» в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объект общей площадью более 12 тысяч квадратных метров предназначен для круглогодичного проведения тренировок и соревнований по футболу. Его оборудовали трибунами для зрителей на 200 посадочных мест, четырьмя раздевалками, двумя тренерскими, медкабинетом.
Отмечается, что футбольный манеж построили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Систему уличного освещения модернизировали в Серпухове
Спортсменка из Дмитрова победила на турнире по теннису на колясках в Швейцарии
Минтранс Подмосковья: график электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится в выходные
Более 2 тысяч человек приняли участие в экоакции по сохранению леса в Балашихе
Предприниматели Подмосковья получили еще 150 субсидий с января
РЭО предложил изымать земельные участки под объекты ТКО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте