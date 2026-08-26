Крымский винодел Ужастов раскрыл, что секрет хорошего вина кроется не в сорте, а в технологии

Любой сорт винограда может стать основой для качественного напитка, если на каждом этапе соблюдается технология. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил винодел Владимир Ужастов.

По его словам, решающую роль играет методология производства, а не происхождение лозы. Качество работы на виноградниках, правильная переработка и состояние продукта от сбора до розлива определяют конечный результат.

«Из любого сорта можно сделать вино, важна методология... в каком состоянии донесен продукт до конечного потребителя», — подчеркнул эксперт.

Ужастов также развеял миф о необходимости дорогого оборудования. Даже недорогая техника позволит получить качественный напиток при строгом соблюдении технологий. Именно подход к делу, а не цена инвентаря или масштаб предприятия, определяет успех.