Крымский гидрометцентр опроверг прогноз о повторном приближении «шторма века» на полуостров
На Крым надвигается непогода, но это нельзя назвать вторым «штормом века». Об этом сообщил «Крым24» со ссылкой начальника регионального гидрометцентра Татьяну Любецкую.
По ее словам, в четверг, 21 ноября, полуостров перейдет под влияние холодного фронта. Вместе с ним на регион обрушатся дожди и сильный ветер.
Любецкая добавила, что, несмотря на ненастье, всю неделю в Крыму будет достаточно тепло, а уже в пятницу погода стабилизируется, и осадки прекратятся.
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