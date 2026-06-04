Крымчан предупредили об ответственности за фото с бензовозами

В Крыму запретили публиковать фото и видео с бензовозами

Жителям Крыма запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов. Это могут расценить как содействие диверсионной деятельности, сообщила пресс-служба правительства полуострова.

В крымском кабмине отметили, что такие сведения нельзя выкладывать в Сеть, отправлять в закрытые чаты, друзьям, родным.

«Эта информация может быть использована врагом против безопасности. Лучше не делать фото и видео топливных конвоев», — подчеркнули в пресс-службе.

Там напомнили, что с 14 лет наступает возраст привлечения к уголовной ответственности.

«Объясните детям, что нельзя снимать и отправлять фото и видео передвижения бензовозов и военной техники», — призвали в кабмине.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в четверг объявил о временном ограничении свободной продажи бензина за наличные деньги. Заправки обслуживают в первую очередь технику оперативных и экстренных служб.