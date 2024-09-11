«Крымавтотранс»: почти вдвое вырос пассажиропоток между полуостровом и историческими регионами РФ

Почти в два раза увеличилось количество пассажиров, которые ездят на автобусах между Крымом и историческими регионами РФ. Об этом сообщил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов в беседе с сайтом «Крым 24».
По его словам, за первую половину 2022 года общественным транспортом воспользовались 28716 человек. В 2024-м — 41877 граждан.
Ежедневно компания обслуживает 21 рейс на 14 маршрутах. Так, из Ялты через Мариуполь следует автобус в Донецк. В ЛНР можно добраться из Севастополя и Ялты.
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