«Крымавтотранс»: почти вдвое вырос пассажиропоток между полуостровом и историческими регионами РФ

Почти в два раза увеличилось количество пассажиров, которые ездят на автобусах между Крымом и историческими регионами РФ. Об этом сообщил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов в беседе с сайтом « Крым 24 ».

По его словам, за первую половину 2022 года общественным транспортом воспользовались 28716 человек. В 2024-м — 41877 граждан.

Ежедневно компания обслуживает 21 рейс на 14 маршрутах. Так, из Ялты через Мариуполь следует автобус в Донецк. В ЛНР можно добраться из Севастополя и Ялты.