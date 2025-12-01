Крупномеры высадят вместо засохших деревьев на площади Революции в Челябинске

В Челябинске готовятся обновить зеленые насаждения на площади Революции. В нижней части фонтана планируют срубить 11 засохших деревьев и высадить на их место подрощенные ели и кедры. Новые деревья-крупномеры уже ожидают в областном питомнике, сообщил мэр города Алексей Лошкин. Его слова привел сайт URA.RU .

По словам главы города, сотрудники управления экологии Челябинска во время планового осмотра установили, что несколько деревьев погибли из-за возраста, некоторые — из-за особенностей грунта или соседства с другими растениями.

Как сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, замену деревьев будут проводить сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз». Новые ели и кедры высотой четыре метра уже определены в питомнике вблизи поселка Томино. Работу планируют провести на этой неделе.