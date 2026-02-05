Крупнейшие гостиничные операторы РФ отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
Крупнейшие российские гостиничные операторы отключили продажи своих отелей через агрегатор «Яндекс Путешествия». Причиной стало повышение базовой комиссии, сообщил Российский союз туриндустрии.
Всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, около 50 тысяч номеров в общей сложности. «Яндекс Путешествия» повысили базовую комиссию с 15% до 17%. Сеть Azimut Hotels сообщила, что условия сервиса не соответствуют рыночным, а также влияют на конечную стоимость проживания гостей.
«Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка — без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов», — подчеркнул генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.
По мнению гендиректора группы «Мантера» Вадима Трукшина, решение сервиса о повышении комиссии угрожает стабильности всей отрасли внутреннего туризма.
Представители других крупнейших гостиничных операторов выразили подобное мнение. Для малых и средних отелей базовый рост комиссии может стать вопросом выживания.