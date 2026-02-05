Крупнейшие гостиничные операторы РФ отключили продажи через «Яндекс Путешествия»

Всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, около 50 тысяч номеров в общей сложности. «Яндекс Путешествия» повысили базовую комиссию с 15% до 17%. Сеть Azimut Hotels сообщила, что условия сервиса не соответствуют рыночным, а также влияют на конечную стоимость проживания гостей.

«Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка — без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов», — подчеркнул генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

По мнению гендиректора группы «Мантера» Вадима Трукшина, решение сервиса о повышении комиссии угрожает стабильности всей отрасли внутреннего туризма.

Представители других крупнейших гостиничных операторов выразили подобное мнение. Для малых и средних отелей базовый рост комиссии может стать вопросом выживания.