Круглогодичный сухопутный маршрут до острова Кижи из Петрозаводска запустили в Карелии

Сухопутный маршрут до острова Кижи из Петрозаводска запустили в Карелии. Теперь добраться до острова можно в любое время года, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в беседе с ОТР.

Также недавно из Петрозаводска запустили автобус. На нем можно доехать по новой дороге до побережья. Летом до острова ходят катера, а зимой туда можно добраться на судах на воздушной подушке.

Парфенчиков отметил, что по итогам 2023 года Карелию посетили свыше 1,5 миллиона гостей. Это вдвое больше показателей 2019 года.

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