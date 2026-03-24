КРОС: грузинская и японская кухни вошли в список популярных у россиян

Грузинская и японская кухни вошли в число популярных у жителей России, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на агентство КРОС и управляющего партнера ресторанов Дениса Иванова Артура Ганагина.

Эксперты проанализировали более миллиона сообщений в русскоязычных соцсетях за 2024–2026 годы и изучили упоминаемость 85 национальных кухонь. Они отметили, что спрос на региональные кухни меняется от раза к разу, привлекая внимание благодаря местным гастрофестивалям и локальным новостям.

Аналитики обратили внимание на значительный прирост интереса к американской (+48%), русской (+31%) и французской (+18%) кухням за 2024 и 2025 годы. При этом позиции потеряли японская, итальянская и армянская кухни.