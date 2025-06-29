В ближайшие годы Кронштадт станет местом размещения пятой площадки особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Строительство необходимой инфраструктуры запланировано на 2027–2028 годы, а предварительная подготовка к проекту начнется уже в 2026 году, написала gazeta.spb.ru .

Генеральный директор АО «ОЭЗ „Санкт-Петербург“ Тамара Рондалева объявила о начале проектных работ по инженерным сетям с 2026 года. Инвестиции в развитие новой территории пока не определены, так как проект находится на ранних стадиях разработки. Новая площадка займет площадь 50 гектаров и будет специализироваться на технико-внедренческой деятельности.

На данный момент в Санкт-Петербурге функционируют три площадки особой экономической зоны: «Шушары», «Новоорловская» и «Нойдорф». Четвертая площадка, «Парнас», хотя официально не введена в эксплуатацию, уже распределена между будущими резидентами. Шестая площадка, «Дыбенко», предназначена для высокотехнологичных компаний и ожидает одобрения от Министерства экономического развития РФ.