Кризисный психолог Ликунова предостерегла от вождения при выраженном депрессивном состоянии

Существуют определенные эмоциональные и психические состояния, при которых управление автомобилем может быть особенно рискованным. Об этом сайту Lenta.ru рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

По словам специалиста, при выраженном депрессивном состоянии, которое было диагностировано врачом, садиться за руль крайне нежелательно.

«Для депрессии характерны заторможенность, апатия, рассеянность, эмоциональная пустота и сильный упадок сил», — цитирует Ликунову ИА НСН.

В таком состоянии человек может терять концентрацию и медленно реагировать на дорожную ситуацию. Также рискованно управлять автомобилем людям с тревожными расстройствами и склонностью к паническим атакам. Если приступ случится за рулем, это может привести к потере контроля над эмоциями и действиями.

Психолог не рекомендует садиться за руль и в остром стрессовом состоянии, особенно после травмирующих событий или дорожно-транспортных происшествий. В таких случаях психика еще не успевает восстановиться, и у водителя могут возникать резкие реакции и перегрузка нервной системы. Это негативно влияет на когнитивные функции и безопасность вождения.