Критик Лисова указала на психологический аспект чтения бумажных книг

В России продолжает расти спрос на печатные издания, несмотря на цифровые технологии. Традиционные книги обладают уникальными качествами, которые не могут заменить электронные аналоги, заявила литературный критик Ирина Лисова в интервью радиостанции Sputnik .

По словам эксперта, чтение с бумажного носителя создает особую атмосферу, позволяющую глубже погрузиться в текст.

«С бумажной книгой у нас связано понимание того, что мы в руках держим предмет целого культа чтения», — заявила специалист.

Она также подчеркнула психологический аспект взаимодействия с печатными изданиями, который способствует лучшему восприятию информации. Цифровые устройства не могут воспроизвести тот уровень концентрации и эмоционального отклика, который обеспечивают бумажные книги.