Криптограф Лебедев напомнил о блокировке лишних SIM-карт с 1 ноября

С начала ноября российские сотовые операторы начнут отключать избыточные SIM-карты, если выяснится, что на одно лицо зарегистрировано свыше 20 телефонных номеров. Об этом напомнил криптограф Анатолий Лебедев в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, наличие множества зарегистрированных на одного гражданина SIM-карт является признаком подозрительных операций, зачастую связанных с отмыванием денежных средств.

«Дело в том, что вы же можете переводить деньги с одной сим-карты на другую. Вот с этим пытаются бороться», — пояснил специалист.

Лебедев добавил, что оператор может заблокировать любую карту сверх лимита, независимо от ее значимости для владельца.