Криптоэксерт Каминский: запрет на криптовалюты приведет к тому, что биржам придется давать данные о своих клиентах | 360°

Общество 27 апреля 2024, 14:13 Криптоэксерт Каминский: запрет на криптовалюты приведет к тому, что биржам придется давать данные о своих клиентах

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Криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с ИА НСН прокомментировал законопроект депутатов Госдумы, предлагающий запретить организацию обращения цифровой валюты в России.

По словам эксперта, если закон примут, биржам необходимо будет предоставлять в налоговые органы данные о своих клиентах.

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«Вне запрета окажутся цифровой рубль, а также монеты банков, какой-нибудь сберкоин, который будет в этой экосистеме цифрового рубля находиться», — добавил Каминский.

Эксперт подчеркнул, что после вступления закона в силу торговать на международных площадках с российским паспортом будет затруднительно.