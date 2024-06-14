Криогенный завод запустят в Калининграде в следующем году

В Калининграде запланировали запуск нового криогенного завода. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на правительство региона.

Будущий завод будет производить жидкий технический кислород и жидкий азот самого высокого качества. Местом размещения предприятия станет индустриальный парк «Храброво».

Согласно данным местного правительства, завод введут в эксплуатацию уже в следующем году.

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