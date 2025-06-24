Криминалист Игнатов указал на связь вина с сексуальными преступлениями

Криминалист Михаил Игнатов поделился с Life.ru наблюдениями о том, как разные виды алкоголя могут влиять на характер преступлений.

По словам эксперта, водка и самогон часто становятся причиной убийств из-за спонтанной агрессии и потери контроля. Крепкие напитки, добавил специалист, могут провоцировать людей на совершение преступлений — от мелкого хулиганства до серьезных правонарушений, таких как убийства.

«Под воздействием вина, игристого и коктейлей чаще происходят домогательства, изнасилования, насильственные действия сексуального характера», — отметил Игнатов.

Он также обратил внимание на частые нарушения под влиянием пива: хулиганство, воровство, драки и дебош.