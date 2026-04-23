Криминалист Игнатов предупредил об опасности разбросанных на улице купюр

Криминалист Михаил Игнатов рассказал NEWS.ru о рисках, связанных с находкой денег на улице. Ситуация с «химловушкой» в Перми, где пострадал школьник, показала, что злоумышленники могут использовать не только взрывчатку, но и опасные реагенты.

По словам эксперта, банкноту могут покрыть составом, вызывающим ожоги, или даже ядом, добавило ИА НСН.

«Допустим, если человек только дотронулся до нее, пойдут волдыри, а если подольше ее подержать, потереть в руках, то, возможно, будут значительные ожоги», — отметил криминалист.

Игнатов предупредил, что лучше не рисковать жизнью и здоровьем, поднимая подозрительную купюру. Он посоветовал вызвать наряд полиции при обнаружении подозрительных денег в открытом доступе.