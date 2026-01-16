Криминалист Игнатов предупредил о возможном увеличении числа краж в связи с подорожанием серебра

Криминалист Михаил Игнатов предупредил о возможном увеличении числа краж и грабежей в связи с рекордным подорожанием серебра. В беседе с Life.ru он отметил, что изменения цен на бирже привлекают внимание не только экономистов, но и представителей криминального мира.

Эксперт подчеркнул необходимость усиления охраны мест, где хранится серебро, особенно ломбардов и радиомастерских. По его мнению, важно не оставлять ценные вещи на виду, чтобы предотвратить кражи.

«Чтобы это все не лежало на виду, в том числе и от гостей прятать, и от детей. Потому что дети тоже склонны сейчас что-нибудь стащить и продать ради карманных денег», — добавил криминалист.

Игнатов ожидает всплеска квартирных краж и разбойных нападений на ломбарды и мастерские, связанные с радиоэлектроникой.