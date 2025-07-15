Криминалист Игнатов назвал рост сексуальной агрессии главной угрозой в жару

Криминалист Михаил Игнатов в интервью Life.ru обсудил влияние летней жары на уровень преступности и безопасность граждан. Он обратил внимание на статистические данные, свидетельствующие о том, что жаркое время года снижает частоту традиционных преступлений, таких как кражи и хулиганство.

По словам Игнатова, главная угроза, возникающая в жаркую погоду, связана с ростом сексуальной агрессии и насилия. Причина этого, по его мнению, заключается в облегчении гардероба, когда женщины надевают короткие платья, шорты и другие открытые наряды, что может вызывать нездоровую реакцию у психически неуравновешенных индивидов.

Игнатов подчеркнул, что Россия является светским государством, где свобода выбора одежды гарантирована Конституцией, и призвал к уважительному отношению к свободе граждан.