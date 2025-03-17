«Кредитный помощник»: россияне зачастую не могут получить заем из-за техошибок

Каждый четвертый житель России получает отказ в предоставлении кредита из-за неверного статуса в кредитной истории. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования сервиса «Кредитный помощник».

Как пояснил операционный директор организации Дмитрий Михайлов, многие такие случаи связаны не с реальными проблемами заемщика, а с техническими ошибками. Среди них — неправильное отражение закрытых кредитов или другие несоответствия между различными бюро кредитных историй. Проблемы зачастую возникают вследствие обновления форматов передачи данных или иных технических неполадок, пояснил эксперт.

«Для минимизации ошибок важно проверять кредитную историю с помощью запросов в БКИ и внимательно относиться к персональным данным», — заявил Михайлов.

Если фиксируются какие-либо ошибки, необходимо незамедлительно обращаться в банк или бюро кредитных историй для исправления информации, отметил специалист.