Кравченко заявила, что деструктивный контент в Сети может навредить обществу

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко заявила, что деструктивный контент может навредить обществу и психическому здоровью детей. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Звезда» .

Кравченко подчеркнула важность строгого контроля за контентом, доступным детям. В январе в Государственной думе состоятся слушания, посвященные определению аспектов, требующих законодательного регулирования для защиты россиян от нежелательной информации. Общественные и профильные организации уже выявили значительное количество вредного контента в сети. Кравченко выразила уверенность, что по данному вопросу можно оперативно достичь консенсуса.

Ранее сообщалось, что российские депутаты рассматривают возможность защитить детей от деструктивного контента в видеоиграх.