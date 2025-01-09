Кравченко заявила, что деструктивный контент в Сети может навредить обществу

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко заявила, что деструктивный контент может навредить обществу и психическому здоровью детей. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Звезда».
Кравченко подчеркнула важность строгого контроля за контентом, доступным детям. В январе в Государственной думе состоятся слушания, посвященные определению аспектов, требующих законодательного регулирования для защиты россиян от нежелательной информации. Общественные и профильные организации уже выявили значительное количество вредного контента в сети. Кравченко выразила уверенность, что по данному вопросу можно оперативно достичь консенсуса.
Ранее сообщалось, что российские депутаты рассматривают возможность защитить детей от деструктивного контента в видеоиграх.
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