Кратковременное потепление придет в Красноярск в предстоящие выходные

В предстоящие выходные в Красноярске ожидается кратковременное потепление, однако уже в воскресенье погода начнет ухудшаться. Об этом сообщил сайт prmira.ru .

По данным Gismeteo, в субботу, 16 мая, ночью температура воздуха составит около +2 градуса, а днем прогреется до +16 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет дуть со скоростью до 9 м/с. В ночь на воскресенье станет теплее — около +8 градусов, однако днем температура не превысит +10 градусов, а к вечеру похолодает до +2 градуса. В первой половине дня возможен небольшой дождь.

По прогнозам Гидрометцентра, в понедельник, 18 мая, в Красноярске будет не более +8 градусов, а во вторник ожидается потепление до +14 градусов.