Генпрокурор РФ открыл III Всероссийский турнир по стрельбе из лука

В Краснодарском крае на олимпийском стадионе «Фишт» прошло открытие третьего Всероссийского турнира по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации», старт которому дал генпрокурор страны Игорь Краснов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Сочи приехали более 500 спортсменов из 47 регионов России. В соревнованиях будут участвовать команды из Москвы, Челябинска, Владивостока, Калининграда, Луганска и Донецка.

«Хочу поблагодарить всех ребят, спортсменов, наставников, судей, их родителей за то, что вы приумножаете этот уникальный вид спорта», — приветствовал Краснов участников соревнований.

Турниры проводятся ежегодно. До этого соревнования проходили в Москве. Тогда команды из Забайкальского края и столицы стали абсолютными лидерами по количеству золотых медалей.

На соревнованиях в Сочи спортсмены разыграют 32 комплекта наград в двух возрастных категориях в личном и командном зачете. Они будут состязаться в стрельбе на разных дистанциях, в двух спортивных дисциплинах — классический и блочный лук.

Этот турнир — шанс для победителей войти в состав сборной России.

В своем приветствии Краснов пожелал спортсменам «твердой руки и правильного направления ваших стрел».