Краснов на ПМЭФ-2025 встретился с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ
Генеральный прокурор России Игорь Краснов пригласил коллег с Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов для участия в ПМЭФ-2025. Сегодня они прибыли в Санкт-Петербург.
Краснов провел встречу с генпрокурором Саудовской Аравии Саудом бен Абдаллы Аль Муаджибой. Российский генпрокурор заявил об укреплении партнерства между странами в сферах энергетики, инвестиций и транспорта.
«В своей деятельности мы применяем прогрессивный подход, позволяющий не только слышать бизнес, но и оперативно устранять возможные риски в деловой среде, — сказал Краснов.
Также он выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс сотрудничеству в правовой сфере между Россией и Саудовской Аравией.
На полях ПМЭФ также состоялся встреча Краснова с коллегой из ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси. Генпрокурор рассказал о начале деятельности рабочей группы по противодействию преступности и защите прав граждан, которая была создана два месяца назад.
Краснов выразил уверенность в том, что такой подход послужит основой эффективного международного антикриминального взаимодействия.
В ходе ПМЭФ генпрокурор подписал ряд документов о сотрудничестве с иностранными коллегами из Анголы и Кубы.